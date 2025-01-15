Це треба побачити: воскові фігури Кейт та Вільяма Уельських, які вас точно здивують

В одному з польських музеїв воскових фігур, розташованому в місті Краків, ми звернули увагу на фігури покійної королеви Єлизавети II та її покійного чоловіка принца Філіпа, а також онука королеви – принца Вільяма та його дружини – принцеси Уельської Кейт.

Королева зображена у білій сукні з мереживним оздобленням на грудях, з перлинною ниткою на шиї та в тіарі, а принц Філіп одягнений у чорний фрак, білу сорочку, жилет та чорну краватку-метелика. Монарша пара не дуже схожа на себе.

Королева Єлизавета II та принц Філіп фото: ТСН.ua

Ще більше нас потішили воскові фігури Кейт та Вільяма Уельських. Принцеса Кетрін зовсім на себе не схожа, у неї світле пряме волосся, до якого прикріплена якась квітка. Одягнена Кейт у пряму сукню теж з мереживним оздобленням і пальто, а клатч, який вона за ідеєю повинна тримати в руках, стоїть окремо між нею та Вільямом. Принц одягнений у червону військову форму, його волосся злегка розпатлане, і воно такого самого кольору, як у Кейт, а на обличчі якась дуже дивна усмішка.

Кейт та Вільям Уельські фото: ТСН.ua

Нагадаємо, воскові фігури принца та принцеси Уельських у Музеї мадам Тюссо в Лондоні мають значно схожий на справжніх Кейт та Вільяма вигляд.

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