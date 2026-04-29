Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 квітня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 квітня?

Місяць розповідає

Один із найщасливіших і найсприятливіших днів місячного циклу — необхідно скористатися його позитивними енергіями для розв’язання важливих питань.

Місяць рекомендує

Можна братися за реалізацію складних і трудомістких проєктів, які було відкладено до ліпших часів. Тепер для їхньої реалізації складуться максимально сприятливі умови, тому не варто упускати вдалий шанс. Головне, взявшись за роботу, узяти гарний темп і не збавляти його, інакше всі зусилля будуть марними. День також створить сприятливі умови для того, щоб продемонструвати свої здібності керівництву — воно їх обов’язково оцінить.

Місяць застерігає

Не варто емоційно реагувати на неприємні зауваження з боку людей, які вас оточують: їхній негатив, найімовірніше, буде спричинений банальними заздрощами, тож є не нашою, а їхньою проблемою. В жодному разі не можна сумніватися в тому, що робиш, бо невпевненість — найкращий спосіб зазнати невдачі.

