Топмодель Сара Сампайо поділилася зворушливими фото зі своїм собакою

34-річна португальська модель і екс-"ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — рівно рік тому пережила сильний стрес — її улюблений собака Луї, імовірно, метис чихуахуа, пропав, і пошуки не принесли результату. Дівчина до останнього сподівалася знайти свого домашнього улюбленця і сильно переживала. У своєму Instagram вона вирішила згадати, як вони проводили час разом, і показала їхні спільні фото.

«Моя маленька мавпочка, мені дуже тебе не вистачає», — написала Сара, чим дуже зворушила своїх шанувальників.

Нещодавно Сампайо таки зважилася і взяла ще одну собаку з притулку. Її фото вона вже показувала в Мережі. Це помісь мопса.

Зазначимо, Сара Сампайо з великою любов’ю ставиться до тварин і навіть у якийсь період активно допомагала одному з притулків, беручи участь у пошуку нових домівок для собак. Своїх улюбленців модель намагається брати з собою в поїздки та подорожі — зізнається, що важко переносить розлуку з ними й почувається комфортніше, коли вони поруч.

Модель неодноразово зазначала, що для неї набагато важливіші спокій, домашній затишок і час, проведений із собаками, ніж галасливі вечірки та світська метушня.

