Гайді Клум, Міранда Керр, Сара Сампайо та інші: топмоделі на фестивалі Coachella-2026

Багато селебріті цього року відвідали популярний фестиваль у Каліфорнії, і моделі не виняток.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жасмин Тукс

Жасмін Тукс

На легендарному фестивалі Coachella, який цьогоріч проходить з 10 до 19 квітня, зібралися не лише зірки музики, а й відомі топмоделі. Своїми образами для такої події вони похизувалися в Мережі.

34-річна португальська модель і екс«ангел» Victoria’s Secret Сара Сампайо прийшла на Coachella в короткій сукні блідо-жовтого кольору з мереживом, матеріал якої був таким тонким, що крізь нього просвічувалися її груди.

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — обрала образ total-white. Вона одягла ефектне боді з вирізами та «брудні» джинси, а доповнила свій образ перукою з довгим білим волоссям шапкою та великими сонцезахисними окулярами.

Австралійська модель, колишній «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен Міранда Керр, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження заздалегідь, прийшла на фестиваль у компанії чоловіка — 35-річного бізнесмена і мільярдера Евана Шпігеля.

Міранда Керр із чоловіком

Міранда Керр із чоловіком

Міранда Керр

Міранда Керр

35-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — обрала для такої події коротку чорну шовкову сукню на тонких бретельках, яку доповнила кедами.

Жасмин Тукс

Жасмин Тукс

Жасмин Тукс

Жасмин Тукс

Жасмин Тукс

Жасмин Тукс

32-річна бразильська модель Жизель Олівейра прийшла на Coachella в кумедній футболці з покемонами, червоних мінішортах і у високих чоботях-козаках з аплікаціями у вигляді зірок.

Жизель Олівейра

Жизель Олівейра

Жизель Олівейра

Жизель Олівейра

30-річна нідерландська модель і колишній «ангел» Victoria’s Secret — Ромі Стридж - свій образ повністю не показала, але опублікувала в Instagram селфі з фестивалю.

Ромі Стридж

Ромі Стридж

35-річна австралійська модель Шаніна Шейк одягла чорне бікіні, а поверх нього — прозору чорну сукню, яку доповнила чорними чобітьми та сумкою.

Шаніна Шейк

Шаніна Шейк

Шаніна Шейк

Шаніна Шейк

Нагадаємо, однією з найяскравіших зірок на Coachella-2026 стала Дженніфер Лопес, яка в шубі та боді з відвертим декольте разом із відомим діджеєм запалила на фестивалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

