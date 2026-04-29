У РФ здійснили замах на "бучанського ката": деталі від ЗМІ про спробу ліквідації генерал-майора

Російський генерал-майор Азатбек Омурбеков / © ТСН

У Хабаровському краї Росії стався вибух у житловому будинку, де проживає генерал-майор Азатбек Омурбеков. Командир, відповідальний за воєнні злочини в Бучі, став ціллю замаху.

Про це повідомляє InformNapalm.

Розслідувачі повідомили, що замах відбувся у військовому гарнізоні в селищі Князе-Волконське-1. Мішенню нібито був Омурбеков, який 2022 року очолював 64-ту окрему мотострілецьку бригаду та віддавав накази російським військовим під час окупації Бучі на Київщині.

За інформацією спільноти, вибуховий пристрій спрацював у поштовій скриньці на сходовому майданчику одного з житлових будинків. Унаслідок цього загинув підполковник Кузьменко — командир батальйону навчального зв’язку. Також повідомляється про кількох поранених.

«Стан самого Омурбекова наразі невідомий. Інцидент намагаються приховати», — йдеться в повідомленні.

Розслідувачам InformNapalm про Омурбекова стало відомо ще у квітні 2022 року. Попри санкції з боку низки держав, російський президент Володимир Путін присвоїв йому звання «героя Росії».

Журналісти припускають, що потенційна майбутня відсутність окупанта на публічних заходах у РФ 9 травня може свідчити про те, що він усе ж зазнав поранення.

Що відомо про злочини Азатбека Омурбекова

Підрозділ під командуванням Омурбекова був серед тих, кого пов’язують із воєнними злочинами у Бучі під час окупації 2022 року. Після вбивств українців військового підвищили до звання полковника.

У листопаді 2023 року США запровадили санкції проти Омурбекова та його підлеглого Даниїла Фролкіна за серйозні порушення прав людини. За тортури в Андріївці та Бучі їм, а також членам їхніх родин, заборонили в’їзд до Сполучених Штатів. Омурбеков такоє перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії.

До слова, восени 2025 року поблизу Хабаровська біля військової частини 6912, чиї бійці окупували Бучу та Ірпінь, стався вибух. За даними джерел у ГУР Міноборони України, на парковці спрацювали два пристрої, були загиблі та поранені серед окупантів. Після інциденту російські спецслужби заблокували інтернет і змінили маршрути транспорту в районі події.

