Нічна атака "Шахедами": скільки безпілотників збили Сили ППО

У ніч на 19 січня 2025 року противник атакував 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел (РФ). Силами ППО збито 43 безпілотники.

Про це повідомили повітряні сили України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", — повідомили у ПСУ.

Додається, що 15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один в повітрі, бойова робота триває.

Зранку 19 січня у Київській області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги. В області спрацювали сили протиповітряної оборони.

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