Ночная атака "Шахедами": сколько беспилотников сбили Силы ПВО

Наши бойцы в очередной раз помешали намерениям врага.

В ночь на 19 января 2025 года противник атаковал 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Брянск, Орел (РФ). Силами ПВО сбиты 43 беспилотника.

Об этом сообщили воздушные силы Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 43-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях", — сообщили в ПСУ.

Добавляется, что 15 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий). Один в воздухе, боевая работа продолжается.

Утром 19 января в Киевской области слышались звуки взрывов во время воздушной тревоги. В области сработали силы противовоздушной обороны.

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