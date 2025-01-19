РФ вербує поляків для провокацій напередодні виборів: подробиці

Російські спецслужби активно вербують громадян Польщі для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів, запланованих на 18 травня 2025 року.

Про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в ефірі RMF FM.

"Російські служби почали шукати поляків для дестабілізації ситуації в країні. Я хочу застерегти всіх від дій, спрямованих проти власної країни", - заявив він.

За його словами, російська розвідка прагне залучити поляків до поширення дезінформації в інтернеті, пропонуючи їм значні грошові винагороди. Гавковський наголосив, що будь-яка співпраця з іноземною розвідкою, зокрема з російськими службами, кваліфікується як шпигунство та карається позбавленням волі згідно зі статтею 130 Кримінального кодексу Польщі.

Він також зазначив, що уряд Польщі найближчим часом представить план захисту кіберпростору для протидії таким загрозам. Він підкреслив важливість обережності та відповідальності громадян, закликаючи їх не піддаватися на провокації та не брати участі в діях, спрямованих проти власної держави.

Нагадаємо, у Польщі викрили групу, яка працювала на розвідку РФ для впливу на президентські вибори через дезінформацію та провокації.

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