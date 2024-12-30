В Польщі пропонують заборонити в'їзд українським військовим

Війна, що триває в Україні вже 1040 днів, продовжує впливати на відносини між сусідніми країнами. Нещодавно виникли суперечки між урядами Словаччини та України щодо постачання критично важливих ресурсів, які ускладнилися після російського вторгнення.

Про це пише польське видання Kraj.

На цьому тлі депутат польської партії "Конфедерація" Вітольд Туманович заявив, що Польща повинна чітко займати позицію, яка захищає її національні інтереси.

Туманович окреслив дві основні позиції, яких, на його думку, Польща має дотримуватись у контексті російсько-української війни не відправляти польських солдатів на територію України та й не допустити приїзду регулярних українських військових до Польщі.

На думку політика, після закінчення війни солдати, які брали участь у бойових діях, можуть становити потенційну загрозу. "Ми знаємо, що відбувається з військовими, які повертаються з фронту. На жаль, вони часто організовують злочинні угруповання. Тому потрібно запобігти їхньому приїзду до Польщі", – підкреслив Туманович.

Суперечка між Словаччиною та Україною

Одночасно з цим у відносинах між Києвом і Братиславою триває напруженість через питання постачання енергоносіїв. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нещодавно попередив, що його країна може припинити постачання електроенергії на Україну з 1 січня 2025 року. Це рішення стало відповіддю на припинення транзиту українського газу, яке впливає на Словаччину, Угорщину та Австрію.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що така позиція є частиною плану Володимира Путіна з відкриття «другого енергетичного фронту проти України».

Відносини між Києвом і Братиславою загострилися ще в липні, коли прем’єр Фіцо звернувся до української влади з проханням не блокувати постачання російської нафти, від якої залежить словацька нафтопереробна компанія Slovnaft. Україна ж тоді внесла російський концерн «Лукойл» до списку санкцій.

Прогноз: мир чи тривале протистояння

Поки що жодна зі сторін війни не досягла своєї мети, і ситуація залишається невизначеною. Польський депутат Туманович наголошує, що у таких умовах Польща має зосередитися на захисті власної безпеки та інтересів.

Словаччина, зі свого боку, закликає до негайного завершення війни і пропонує допомогу у переговорах. Схожу позицію займає Дональд Трамп, який вважає, що 2025 рік може стати роком завершення війни або, щонайменше, укладання перемир’я.

Нагадаємо, деякі українські військові використовують участь у навчаннях у Польщі як спосіб залишитися за кордоном.

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