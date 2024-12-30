В Польше предлагают запретить въезд украинским военным

Война, продолжающаяся в Украине уже 1040 дней, продолжает влиять на отношения между соседними странами. Недавно возникли споры между правительствами Словакии и Украины по поводу поставок критически важных ресурсов, усложнившихся после российского вторжения.

Об этом пишет польское издание Kraj.

На этом фоне депутат польской партии "Конфедерация" Витольд Туманович заявил, что Польша должна четко занимать позицию, защищающую ее национальные интересы.

Туманович обозначил две основные позиции, которые, по его мнению, Польша должна придерживаться в контексте российско-украинской войны не отправлять польских солдат на территорию Украины и не допустить приезда регулярных украинских военных в Польшу.

По мнению политика, после войны солдаты, участвовавшие в боевых действиях, могут представлять потенциальную угрозу. "Мы знаем, что происходит с военными, которые возвращаются с фронта. К сожалению, они часто организуют преступные группировки. Поэтому нужно предотвратить их приезд в Польшу", — подчеркнул Туманович.

Спор между Словакией и Украиной

Одновременно с этим в отношениях между Киевом и Братиславой продолжается напряженность из-за поставок энергоносителей. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо недавно предупредил, что его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину с 1 января 2025 года. Это решение стало ответом на прекращение транзита украинского газа, влияющего на Словакию, Венгрию и Австрию.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подобная позиция является частью плана Владимира Путина по открытию «второго энергетического фронта против Украины».

Отношения между Киевом и Братиславой обострились еще в июле, когда премьер Фицо обратился к украинским властям с просьбой не блокировать поставки российской нефти, от которой зависит словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft. Украина тогда внесла российский концерн «Лукойл» в список санкций.

Прогноз: мир или длительное противостояние

Пока ни одна из сторон войны не достигла своих целей и ситуация остается неопределенной. Польский депутат Туманович отмечает, что в таких условиях Польша должна сосредоточиться на защите безопасности и интересов.

Словакия, со своей стороны, призывает к немедленному завершению войны и предлагает помощь в переговорах. Подобную позицию занимает Дональд Трамп, считающий, что 2025 год может стать годом завершения войны или, по меньшей мере, заключения перемирия.

Напомним, некоторые украинские военные используют участие в учениях в Польше как способ остаться за границей.

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