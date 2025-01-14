Жінка від нудьги зробила тест ДНК і розкрила 60-річну таємницю

Вона не знає, чи щасливіша вона від того, що дізналася правду, чи ні.

Жінка не знає, сміятися їй чи плакати, після того, як вона розкрила 60-річну таємницю, зробивши тест ДНК із власної примхи.

Вона розповіла на Reddit, що від дитинства завжди почувалася не такою, як усі, бо мала темне волосся та пишну фігуру, тоді як її троє сестер були "високими, світловолосими та стрункими".

Однак вона ніколи не замислювалася над тим, чому так відбувається, і просто приймала це як належне. Це було доти, поки вона не вирішила зробити ДНК-тест через зростання їхньої популярності і дізнатися більше про своє походження.

Відповідаючи на запитання "Чи шкодуєте ви про те, що зробили тест ДНК, чому або чому ні?", вона відповіла: "І так, і ні. У 60 років я дізналася, що моїм біологічним батьком був чоловік, якого я вважала своїм дядьком. Я виросла, не знаючи цього, і навіть не впевнена, що він знав. Всі мої батьки померли. Я росла з трьома сестрами. Вони всі були високі/білявки/худі. Я була низькою, брюнеткою і пишною. Я ніколи не вписувалася в їхнє середовище. Отже, це знання насправді багато чого пояснює. Найсумніше те, що я ледь не померла, коли народилася, і я знаю, що моя мати думала, що Бог карає її за те, що вона зрадила. Я не вірю в такі речі, але вона так думала. Я нікого не звинувачую, я не свята, тому розумію, як таке трапляється".

Нагадаємо, дружина розлучається з чоловіком через її собак. Вона пожалілася, що він накоїв.

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