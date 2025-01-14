Велика "бавовна" у Росії: куди прилетіло та які цілі уразили дрони

Росія зазнала масованої атаки безпілотниками. Під обстрілами опинилися стратегічні об‘єкти економіки РФ, зокрема це нафтопереробні заводи, нафтобази та заводи з виробництва компонентів для зброї.

Детальніше про "бавовну" 13-14 січня на болотах – читайте у матеріалі від ТСН.ua

У Воронежі було гучно

В районі міста Воронеж РФ у ніч проти 13 січня пролунали вибухи. У регіоні фіксували дрони та працювала ППО.

Це підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, також, зокрема у місцевих пабліках, писали про гучний вибух.

Згодом Гусєв повідомив, що в регіоні начебто засобами ППО та РЕБ було знищено кілька БпЛА у передмісті Воронежа. Він також стверджує, що постраждалих і руйнувань наразі немає.

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Зокрема, того дня Міноборони РФ заявляло про знищення восьми безпілотників над регіонами. Так, шість дронів збили над Воронезькою областю і по одному — над Брянською та Бєлгородською областями.

Масштабна пожежа у Брянську

Надвечір у понеділок, 13 січня, над містом Брянськ було видно безліч спалахів та чутно гучні вибухи.

В російському Брянську - вибухи: що відомо

За інформацією російських телеграм-каналів, під час роботи ППО місцеві нарахували близько 30 вибухів. Також там припустили, що ймовірно Брянськ атакували ракетами ATACMS.

Згодом в Міноборони РФ уточнили, що регіон атакували 12 ракет, зокрема шість – виробництва США (оперативно-тактичні "ATACMS"). Так само стільки було крилатих ракет повітряного базування "Storm Shadow", вироблених у Великій Британії. Крім того, було випущено 31 безпілотник.

Зокрема, російські Telegram-канали пишуть, що під ракетною атакою ATACMS міг опинитися Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР, в місті Сєльцо. Це підприємство виробляє вибухові речовини.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко припустив, що під атакою міг опинитися завод "Кремній", який у жовтні вже був атакований.

Як зазначив Коваленко, на ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських БпЛА.

Також Коваленко припустив, що під обстрілами міг опинитися Брянський хімічний завод, який спеціалізується на виробництві пороху, твердопаливних компонентів для ракетного палива та вибухових речовин.

Масована атака на стратегічні цілі у РФ

У ніч проти 14 січня під атакою безпілотників опинилися Воронезька, Брянська, Курська, Саратовська, Ростовська та Тульська області.

Керівник Тульського регіону Дмитро Міляєв у ТГ-каналі повідомив про масовану атаку. За словами Міляєва, протягом ночі працювали чергові засоби протиповітряної оборони.

Варто зазначити, нещодавно у Тулі загорівся військовий госпіталь, де проходять лікування окупанти.

Зі свого боку, ростовський губернатор Юрій Слюсар повідомляв про відбиття масованої атаки БпЛА у регіоні. За його словами, росіяни знищили 14 безпілотників – над Міллеровським та Тарасівським районами.

Зокрема, було уражено завод "Оргсинтез", який є стратегічним об'єктом.

Наслідки атаки на Росію / Колаж

Про це повідомили російські телеграм-канали та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи з виробництва компонентів та речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО рф", – йдеться у заяві Коваленка.

Він зазначив, що уражений казанський завод "Оргсинтез" є стратегічним об'єктом, який має безпосереднє значення для військово-промислового комплексу Росії.

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"Підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, що знаходять застосування у створенні військової техніки, озброєння та комплектувальних. Поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки заводу використовуються у виробництві бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження", – вказано у повідомленні керівника ЦПД.

Нафтобаза в Енгельсі знову горить

У ніч проти 14 січня в російському місті Енгельс Саратовської області дрони атакували місцеву нафтобазу.

Місцеві телеграм-канали повідомляли про 4-5 вибухів. Згодом в одному з районів можна було побачити дим від пожежі.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що внаслідок атаки було пошкоджено промислову зону на одному з підприємств.

Зауважимо, у ніч проти 8 січня цю саму нафтобазу атакували Сили оборони України. Пожежу намагаються загасити кілька днів поспіль. Нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

У ЗСУ розкрили деталі

Атака на РФ в ніч проти 14 січня – це вдала спецоперація СБУ та Сил оборони.

Як повідомили джерела ТСН в Силах оборони, внаслідок спільної спецоперації було уражено:

Алексінський хімічний комбінат (Тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу;

склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс" (Саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі;

Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксовано масштабну пожежу;

Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об'єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

Потужний удар по військового аеродрому “Енгельс-2”

"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожих військових об’єктах та підприємствах, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Потужні дрони атакували РФ

В Україні створили дрони, які здатні нести великі міни та навіть КАБи. Про це написали у телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок".

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"І це вам не якесь г**но, що крутиться, яке літає без діла по 8 годин і ніяк не може влучити в ціль. Це зграя різного роду мопедів (зокрема аналогів "Шахедів"). Це також мопеди, які здатні на собі нести і великі міни, і деякі КАБи", – написали у телеграм-каналі.

Зокрема там підкреслили, що 14 січня було завдано кілька болючих ударів по ворожому ВПК та енергетичній інфраструктурі в місцях, куди зазвичай долітає небагато. У Мережі оприлюднено чимало кадрів пожеж та "прильотів", які росіяни видають за "феєричну роботу ППО", яка "все збиває".

Там зауважили про ефективну роботу нових безпілотників, якщо "вміти правильно ці зграї мопедів використовувати".

Нагадаємо, експерт пояснив причину, чому в грудні росіяни зменшили кількість атак дронами по Україні.

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