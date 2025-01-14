Росія готова обговорювати гарантії безпеки для України, але є умови

Водночас Лавров заявив, що Росія не отримувала конкретних пропозицій про зустріч Путіна і Трампа.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова обговорювати гарантії безпеки для України.

Про це повідомило пропагандистське видання ТАСС.

"РФ готова обговорювати гарантії безпеки країни, "яка зараз називається Україна", але євразійський контекст буде головним в угодах", - йдеться в повідомленні.

Водночас він зазначив, що Росія не отримувала конкретних пропозицій щодо зустрічі президента РФ Володимира Путіна з Дональдом Трампом, однак готова до цього.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи вистачить Україні лише європейських гарантій безпеки.

Читайте також: