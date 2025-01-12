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Тепла зима поламала плани росіян на фронті — офіцер НГУ

Тепла зима поламала плани росіян на фронті — офіцер НГУ

Російська армія змушена вести наступ в умовах теплої зими / Фото: Associated Press

За таких погодних умов важко використовувати навіть розвідувальні дрони.

Російській окупаційній армії не вдається повністю використати свій військовий потенціал на фронті через погодні умови. Росіяни розраховували на холодну зиму, а тепло їм заважає.

Про це повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в коментарі телеканалу “Ми Україна”. 

За його словами, російська армія вже давно почала використовувати резерви людей і техніки, які були заплановані для зимової кампанії, але це не вдається в умовах бездоріжжя. 

“Очевидно, вони очікували, що все замерзне, і річки в тому числі. Це дало б їм можливість використовувати свою бронетехніку на повну, посилити свою піхоту танками, БТР і піти в повноцінний наступ. Проте з сучасними погодними умовами, якими вони є зараз, це практично неможливо", - зазначив Черняк. 

Офіцер НГУ зазначив, що за таких погодних умов важко використовувати навіть розвідувальні дрони через постійні перепади вологості і температури.

“На нашому напрямку противник використовує той ресурс, якому все одно, піхоту”, - підсумував він. 

Нагадаємо, раніше було оприлюднено докази порушення російськими військовими правил ведення війни. На опублікованих світлинах видно, як противник маскується під цивільних.

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