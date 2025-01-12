Тепла зима поламала плани росіян на фронті — офіцер НГУ

Російській окупаційній армії не вдається повністю використати свій військовий потенціал на фронті через погодні умови. Росіяни розраховували на холодну зиму, а тепло їм заважає.

Про це повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в коментарі телеканалу “Ми Україна”.

За його словами, російська армія вже давно почала використовувати резерви людей і техніки, які були заплановані для зимової кампанії, але це не вдається в умовах бездоріжжя.

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“Очевидно, вони очікували, що все замерзне, і річки в тому числі. Це дало б їм можливість використовувати свою бронетехніку на повну, посилити свою піхоту танками, БТР і піти в повноцінний наступ. Проте з сучасними погодними умовами, якими вони є зараз, це практично неможливо", - зазначив Черняк.

Офіцер НГУ зазначив, що за таких погодних умов важко використовувати навіть розвідувальні дрони через постійні перепади вологості і температури.

“На нашому напрямку противник використовує той ресурс, якому все одно, піхоту”, - підсумував він.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено докази порушення російськими військовими правил ведення війни. На опублікованих світлинах видно, як противник маскується під цивільних.

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