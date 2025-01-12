Теплая зима поломала планы россиян на фронте – офицер НГУ

Российской оккупационной армии не удается полностью использовать свой военный потенциал на фронте из-за погодных условий. Россияне рассчитывали на холодную зиму, а тепло им мешает.

Об этом сообщил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в комментарии телеканалу "Мы Украина".

По его словам, российская армия уже давно начала использовать резервы людей и техники, которые были запланированы для зимней кампании, но это не удается в условиях бездорожья.

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"Очевидно, они ожидали, что все замерзнет, и реки в том числе. Это дало бы им возможность использовать свою бронетехнику по полной, усилить свою пехоту танками, БТР и пойти в полноценное наступление. Однако с нынешними погодными условиями, которыми естьсейчас, это практически невозможно", — отметил Черняк.

Офицер НГУ отметил, что в таких погодных условиях трудно использовать даже разведывательные дроны из-за постоянных перепадов влажности и температуры.

"На нашем направлении противник использует тот ресурс, которому все равно, пехоту", — подытожил он.

Напомним, ранее были обнародованы доказательства нарушения российскими военными правил ведения войны. На опубликованных фотографиях видно, как противник маскируется под гражданским.

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