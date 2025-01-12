Бербок предостерегла от блокирования оружейной помощи Украине и предупредила о проблемах для Германии

Канцлер Олаф Шольц блокирует дальнейшее вооружение Украины, а министерша иностранных дел Анналена Бербок предупреждает о последствиях этого решения, которые повлияют на безопасность самой Германии.

После того, как стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует помощь Украине, глава МИД страны Анналена Бербок предупредила о проблемах.

Об этом говорится в сообщении Spiegel.

Бербок заявила, что Украина должна получить от Берлина больше военной помощи, чем запланировано. По словам главы МИД Германии, это будет вкладом в безопасность ее страны.

Анналена Бербок также настаивает на том, что если не пойти на этот шаг, то Украина "будет менее способна защищаться, а потому и менее способна защитить нас".

"Конечно, это также означает, что Украина не сможет защитить себя и, следовательно, не сможет защитить нас. Военная поддержка Украины – это лучшая защита нашей безопасности в Европе и Германии", — отметила Анналена Бербок.

Напомним, ранее канцлер Германии Шольц ответил на заявления 47-го президента США Трампа по контролю над Гренландией. Олаф Шольц заговорил о принципах международного права на этом фоне.

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