Украина не признает Мадуро президентом Венесуэлы — МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал фикцией инаугурацию Николаса Мадуро, который 10 января принял присягу президента Венесуэлы.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в сети X.

По его словам, Украина присоединяется к позиции Евросоюза, который считает сфальсифицированными результаты выборов в Венесуэле, состоявшихся в этой стране еще в июле прошлого года.

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"Так называемая "инаугурация" Николаса Мадуро была фикцией. Выбор венесуэльского народа был украден”, — заявил Андрей Сибига.

Также глава украинского МИД выразил поддержку венесуэльскому народу.

"Мы будем продолжать поддерживать народ Венесуэлы и будем настаивать на соблюдении его гражданских прав и свобод", — написал он.

Что известно о Николасе Мадуро

Николас Мадуро продлил свое правление до 2031 года, несмотря на протесты граждан и доказательства фальсификаций на выборах. Оппозиция утверждает, что на выборах победил их кандидат Эдмунд Гонсалес.

Совет Евросоюза принял новый пакет санкций против лиц, ответственных за нарушение прав и свобод в Венесуэле, а также за незаконное продление полномочий Николаса Мадуро.

США и Великобритания также ввели санкции против венесуэльцев, которые способствуют репрессиям Мадуро и подрыву демократии в стране.

Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 года после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок.

Мадуро неоднократно заявлял о своей поддержке России и обвинял США во вторжении в Украину.

Напомним, ранее в Венесуэле арестовали семерых иностранцев, обвиняемых в планировании террористических атак перед инаугурацией президента Николаса Мадуро. Среди задержанных – трое граждан Украины.

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