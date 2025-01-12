Украина не признает Мадуро президентом Венесуэлы — МИД

Глава украинского МИД выразил поддержку венесуэльскому народу.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал фикцией инаугурацию Николаса Мадуро, который 10 января принял присягу президента Венесуэлы.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в сети X.
По его словам, Украина присоединяется к позиции Евросоюза, который считает сфальсифицированными результаты выборов в Венесуэле, состоявшихся в этой стране еще в июле прошлого года.
"Так называемая "инаугурация" Николаса Мадуро была фикцией. Выбор венесуэльского народа был украден”, — заявил Андрей Сибига.
Также глава украинского МИД выразил поддержку венесуэльскому народу.
"Мы будем продолжать поддерживать народ Венесуэлы и будем настаивать на соблюдении его гражданских прав и свобод", — написал он.
Что известно о Николасе Мадуро
Николас Мадуро продлил свое правление до 2031 года, несмотря на протесты граждан и доказательства фальсификаций на выборах. Оппозиция утверждает, что на выборах победил их кандидат Эдмунд Гонсалес.
Совет Евросоюза принял новый пакет санкций против лиц, ответственных за нарушение прав и свобод в Венесуэле, а также за незаконное продление полномочий Николаса Мадуро.
США и Великобритания также ввели санкции против венесуэльцев, которые способствуют репрессиям Мадуро и подрыву демократии в стране.
Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 года после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок.
Мадуро неоднократно заявлял о своей поддержке России и обвинял США во вторжении в Украину.
Напомним, ранее в Венесуэле арестовали семерых иностранцев, обвиняемых в планировании террористических атак перед инаугурацией президента Николаса Мадуро. Среди задержанных – трое граждан Украины.
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