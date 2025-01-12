Україна не визнає Мадуро президентом Венесуели — МЗС

Очільник українського МЗС висловив підтримку венесуельському народу.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав фікцією інавгурацію Ніколаса Мадуро, який 10 січня склав присягу президента Венесуели.
Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав у мережі Х.
За його словами, Україна приєднується до позиції Євросоюзу, який вважає сфальсифікованими результати виборів у Венесуелі, що відбулися в цій країні ще в липні минулого року.
“Так звана "інавгурація" Ніколаса Мадуро була фікцією. Вибір венесуельського народу був вкрадений”, - заявив Андрій Сибіга.
Також очільник українського МЗС висловив підтримку венесуельському народу.
“Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели і наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод”, - написав він.
Що відомо про Ніколаса Мадуро
Ніколас Мадуро продовжив своє правління до 2031 року, попри протести громадян і докази фальсифікацій на виборах. Опозиція стверджує, що на виборах переміг їхній кандидат Едмундо Гонсалес.
Рада Євросоюзу ухвалила новий пакет санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав і свобод у Венесуелі, а також за незаконне продовження повноважень Ніколаса Мадуро.
США та Велика Британія також запровадили санкції проти венесуельців, які “сприяють репресіям Мадуро та підриву демократії” в країні.
Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року, після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін.
Мадуро неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.
Нагадаємо, раніше у Венесуелі заарештували сімох іноземців, яких звинувачують у плануванні терористичних атак перед інавгурацією президента Ніколаса Мадуро. Серед затриманих — троє громадян України.
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