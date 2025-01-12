Україна не визнає Мадуро президентом Венесуели — МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав фікцією інавгурацію Ніколаса Мадуро, який 10 січня склав присягу президента Венесуели.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав у мережі Х.

За його словами, Україна приєднується до позиції Євросоюзу, який вважає сфальсифікованими результати виборів у Венесуелі, що відбулися в цій країні ще в липні минулого року.

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“Так звана "інавгурація" Ніколаса Мадуро була фікцією. Вибір венесуельського народу був вкрадений”, - заявив Андрій Сибіга.

Також очільник українського МЗС висловив підтримку венесуельському народу.

“Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели і наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод”, - написав він.

Що відомо про Ніколаса Мадуро

Ніколас Мадуро продовжив своє правління до 2031 року, попри протести громадян і докази фальсифікацій на виборах. Опозиція стверджує, що на виборах переміг їхній кандидат Едмундо Гонсалес.

Рада Євросоюзу ухвалила новий пакет санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав і свобод у Венесуелі, а також за незаконне продовження повноважень Ніколаса Мадуро.

США та Велика Британія також запровадили санкції проти венесуельців, які “сприяють репресіям Мадуро та підриву демократії” в країні.

Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року, після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін.

Мадуро неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.

Нагадаємо, раніше у Венесуелі заарештували сімох іноземців, яких звинувачують у плануванні терористичних атак перед інавгурацією президента Ніколаса Мадуро. Серед затриманих — троє громадян України.

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