Президент змінив дату Різдва на 1 жовтня

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що Різдво в країні цього року розпочнеться 1 жовтня.

Про це пише LADbible.

61-річний диктатор повідомив про дивне оновлення розкладу під час свого щотижневого телевізійного шоу "Con Maduro+" у понеділок, 2 вересня, пояснивши, що він сприймає це так, ніби робить передчасний подарунок своєму народові.

Він сказав глядачам: "Зараз вересень, і він вже пахне Різдвом. І саме тому цього року, на знак пошани до вас, на знак вдячності вам, я видаю указ про перенесення Різдва Христового на 1 жовтня. Щоб Різдво прийшло для всіх у мирі, радості та безпеці!".

Не всі, однак, вірять в останню частину його заяви.

Рішення Мадуро про денонсацію 25 грудня широко розглядається як спроба відволіктися від поточного політичного клімату в його країні після нещодавніх президентських виборів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро / Фото: Associated Press

У липні цього року Мадуро переобрався на третій термін, перебуваючи на посаді від 2013 року, але цей результат спричинив обурення як з боку опозиційних партій, так і в усьому світі.

Лідер опозиції Едмундо Гонсалес є одним з тих, хто поставив під сумнів достовірність результатів виборів, а його команда пояснила, що їхні власні дані опитувань доводять, що він насправді переміг.

Кажуть, що протоколи підрахунку голосів, які друкуються кожною електронною машиною для голосування, показали, що Гонсалес насправді отримав понад 80 відсотків голосів.

Як наслідок, у суперника Мадуро з'явилася мішень на спині, і, як повідомляється, він пішов у підпілля.

Лише за декілька годин до того, як було зроблено різдвяне оголошення, венесуельська влада опублікувала ордер на арешт Гонсалеса, в якому його звинувачують у "злочинах, пов'язаних з тероризмом".

Едмундо Гонсалес / Фото: Associated Press

Прокуратура Венесуели заявила, що 75-річний політик не відповів на три повістки про виклик до суду в рамках розслідування його заяв про результати виборів.

"Ніхто в цій країні не стоїть над законами, над інститутами", - сказав Мадуро людям, які зібралися на його шоу в понеділок. Потім він різко змінив тему і заявив, що цього року він змінить дату Різдва.

Вважається, що цим рішенням президент, можливо, намагається завоювати свій народ, оскільки раніше його уряд збільшив допомогу та продовольчі пакети для тих, хто її потребує у святковий сезон.

Це не перший випадок, коли він починає перекроювати і змінювати календар: 2020 року Різдво було перенесено на 15 жовтня. 2021 року воно настало ще раніше, коли Мадуро переніс його на 4 жовтня після року економічних труднощів для Венесуели. А минулого року він переніс Різдво на 1 листопада і висловив жаль, що не зробив цього раніше.

Єпископська конференція Венесуели у вівторок розкритикувала останню витівку Мадуро, заявивши, що Різдво "не повинно використовуватися в політичних або пропагандистських цілях". "Різдво починається 25 грудня", - йдеться в зухвалій заяві. Але незалежно від того, в який день Мадуро захоче з'їсти свою різдвяну вечерю, це не заглушить галасу з усього світу щодо нещодавніх виборів.

Європейський Союз вже відмовився визнати його президентство, якщо його уряд не надасть доказів його передбачуваної перемоги, в той час як США також вважають, що існує безліч доказів того, що Гонсалес насправді набрав найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, нещодавно Мадуро викликав Маска на бій і той погодився. Американський бізнесмен переконаний, що венесуельський диктатор злякається.

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