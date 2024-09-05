Україна здобула 14-те "золото" на Паралімпійських іграх-2024

Україна завоювала чотирнадцяту золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Марія Помазан стала чемпіонкою у штовханні ядра (клас F35).

У фіналі 35-річна українка перемогла з особистим рекордом сезону – 12,75 метра.

Срібною призеркою стала китаянка Ван Джан (11,94 метра), а "бронзу" виграла британка Анна Ніколсон (9,44 метра).

Для Помазан це третє в кар'єрі "золото" на Паралімпіадах. Раніше вона тріумфувала у штовханні ядра на Іграх у Лондоні-2012 та Токіо-2020.

Марія стала п'ятиразовою паралімпійською медалісткою. Крім трьох золотих нагород, вона має у своєму активі "срібло" у штовханні ядра в Ріо-2016 та у метанні диска у Лондоні-2012.

На рівні чемпіонатів світу Помазан вісім разів здобувала "золото": шість разів у штовханні ядра (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2023) та двічі – у метанні диска (2011, 2013).

У скарбничці української збірної на Паралімпіаді в Парижі вже 53 медалі: 14 золотих, 18 срібних та 21 бронзова. Україна йде сьомою в медальному заліку та п'ятою за кількістю виграних нагород.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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