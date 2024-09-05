Украина завоевала 14-е "золото" на Паралимпийских играх-2024

Мария Помазан в третий раз в карьере стала паралимпийской чемпионкой.

Украина завоевала четырнадцатую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Мария Помазан стала чемпионкой в толкании ядра (класс F35).

В финале 35-летняя украинка победила с личным рекордом сезона – 12,75 метра.

Серебряной призеркой стала китаянка Ван Джан (11,94 метра), а "бронзу" выиграла британка Анна Николсон (9,44 метра).

Для Помазан это третье в карьере "золото" на Паралимпиадах. Ранее она триумфовала в толкании ядра на Играх в Лондоне-2012 и Токио-2020.

Мария стала пятикратной паралимпийской медалисткой. Кроме трех золотых наград, она имеет в своем активе "серебро" в толкании ядра в Рио-2016 и в метании диска в Лондоне-2012.

На уровне чемпионатов мира Помазан восемь раз завоевывала "золото": шесть раз в толкании ядра (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2023) и дважды – в метании диска (2011, 2013).

В копилке украинской сборной на Паралимпиаде в Париже уже 53 медали: 14 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовая. Украина идет седьмой в медальном зачете и пятой по количеству выигранных наград.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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