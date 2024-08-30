Паралімпійській ігри-2024: медальний залік

Дивіться, які країни та скільки нагород виграли на Паралімпіаді в Парижі.

Від 28 серпня до 8 вересня в Парижі відбуваються літні Паралімпійській ігри-2024.

Україну на змаганнях у столиці Франції представляють 140 атлетів, які виступають у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

До вашої уваги поточний медальний залік Паралімпійських ігор-2024. Після першого змагального дня Україна посідає 17-те місце в медальному заліку, маючи у своєму активі чотири нагороди – дві срібні та дві бронзові.

Медальний залік Паралімпіади-2024 (топ-15)

1. Китай – 4 "золото" + 1 "срібло" + 0 "бронза" = 5 медалей

2. Велика Британія – 2+3+1 = 6

3. Італія – 2+2+5 = 9

4. Нідерланди – 2+0+0 = 2

5. Франція – 1+2+0 = 3

6. Австралія – 1+1+2 = 4

7. Бразилія – 1+1+1 = 3

8-15. Данія – 1+0+0 = 1

8-15. Угорщина – 1+0+0 = 1

8-15. Ізраїль – 1+0+0 = 1

8-15. Японія – 1+0+0 = 1

8-15. Монголія – 1+0+0 = 1

8-15. Перу – 1+0+0 = 1

8-15. Польща – 1+0+0 = 1

8-15. Сингапур – 1+0+0 = 1

...

17. Україна – 0+2+2 = 4

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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