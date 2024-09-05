Президент сменил дату Рождества на 1 октября

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что Рождество в стране в этом году начнется 1 октября.

Об этом пишет LADbible.

61-летний диктатор сообщил об удивительном обновлении расписания во время своего еженедельного телевизионного шоу "Con Maduro+" в понедельник, 2 сентября, объяснив, что он воспринимает это так, будто делает преждевременный подарок своему народу.

Он сказал зрителям: "Сейчас сентябрь, и он уже пахнет Рождеством. И именно поэтому в этом году, в знак уважения к вам, в знак благодарности вам, я издаю указ о переносе Рождества Христова на 1 октября. Чтобы Рождество пришло для всех в мире, радости и безопасности!".

Не все, однако, верят в последнюю часть его заявления.

Решение Мадуро о денонсации 25 декабря широко рассматривается как попытка отвлечься от текущего политического климата в его стране после недавних президентских выборов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро / Фото: Associated Press

В июле в этом году Мадуро переизбрался на третий срок, будучи при должности с 2013 года, но этот результат вызвал возмущение как со стороны оппозиционных партий, так и во всем мире.

Лидер оппозиции Эдмунд Гонсалес является одним из тех, кто поставил под сомнение достоверность результатов выборов, а его команда объяснила, что их собственные данные опросов доказывают, что он действительно победил.

Говорят, что протоколы подсчета голосов, печатаемые каждой электронной машиной для голосования, показали, что Гонсалес действительно получил более 80 процентов голосов.

Как следствие, у соперника Мадуро появилась мишень на спине, и, как сообщается, он ушел в подполье.

Только за несколько часов до того, как было сделано рождественское объявление, венесуэльские власти опубликовали ордер на арест Гонсалеса, в котором его обвиняют в "преступлениях, связанных с терроризмом".

Эдмундо Гонсалес / Фото: Associated Press

Прокуратура Венесуэлы заявила, что 75-летний политик не ответил на три повестки о вызове в суд в рамках расследования его заявлений о результатах выборов.

"Никто в этой стране не стоит над законами, над институтами", — сказал Мадуро людям, собравшимся на его шоу в понедельник. Затем он резко изменил тему и заявил, что в этом году он сменит дату Рождества.

Считается, что этим решением президент, возможно, пытается завоевать свой народ, поскольку раньше его правительство увеличило помощь и продовольственные пакеты для нуждающихся в праздничный сезон.

Это не первый случай, когда он начинает перекраивать и изменять календарь: в 2020 году Рождество было перенесено на 15 октября. В 2021-м оно наступило еще раньше, когда Мадуро перенес его на 4 октября после года экономических трудностей для Венесуэлы. А в прошлом году он перенес Рождество на 1 ноября и выразил сожаление, что не сделал этого раньше.

Епископская конференция Венесуэлы во вторник подвергла критике последнюю выходку Мадуро, заявив, что Рождество "не должно использоваться в политических или пропагандистских целях". "Рождество начинается 25 декабря", — говорится в дерзком заявлении. Но независимо от того, в какой день Мадуро захочет съесть свой рождественский ужин, это не заглушит шум со всего мира относительно недавних выборов.

Европейский Союз уже отказался признать его президентство, если его правительство не предоставит доказательств его предполагаемой победы, в то время как США также считают, что существует множество доказательств того, что Гонсалес действительно набрал наибольшее количество голосов.

Напомним, недавно Мадуро вызвал Маска на бой и тот согласился. Американский бизнесмен убежден, что венесуэльский диктатор испугается.

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