Чому не можна ламати спагеті перед приготуванням: про це необхідно знати

Напевно, кожному відомо, що спагеті родом із Італії, і в цій країні є багато традиційних способів їх приготування.

Італійці ніколи не ламають спагеті й не рекомендують цього робити іншим, і ось чому.

Чому не можна ламати спагеті: про це ніхто не знає

Італійці завжди готують спагеті цілими. Бо ламати їх вважається неповагою до італійської кулінарної традиції приготування пасти. Вважаються, що ламані спагеті – це ознака недбалості господарів, бо страва є обов’язковою на кожному святковому чи повсякденному столі. До того ж, паста із цілих спагеті має значно привабливіший вигляд.

Та насправді, це питання виключно особистих уподобань. Якщо вам зручніше готувати ламані спагеті, то суворої заборони на це немає. Та коли ви хочете пригостити традиційною пастою знайомого італійця, тоді краще готувати спагеті цілими.

Читайте також:

Чому не можна смажити на подряпаній сковорідці: про це практично ніхто не знає

Як заварювати чай в пакетиках, скільки часу настоювати, щоб напій був ідеальним

В жодному разі не зберігайте соняшникову олію в кухонній шафі, і ось чому