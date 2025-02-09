"Голольод" і "голольодіца": як українською замінити русизми

Часто у розмовах ми використовуємо русизми.

Голольод чи гололід? Чи, може, ожеледиця? То ж як правильно по-українському сказати про шар льоду на землі, не використовуючи вже звичну кальку з російської.

ТСН.ua допоможе розібратися у цьому.

"Голольод" і "голольодіца" - російські слова, які описують шар льоду на земній поверхні, що утворюється після дощу або відлиги під час зниження температури повітря. В українській мові їм відповідають "ожеледь" і "ожеледиця".

Зауважимо, що в українській мові слово "ожеледь" означає намерзання шару льоду не лише на землі, а й на гілках дерев чи дротах. "Ожеледиця" - це слизький стан поверхні доріг. Як дієслова можна використовувати - приожеледило, вдарила ожеледь, взялося ожеледдю чи ожеледицею.

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