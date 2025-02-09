"Голольод" и "голольодіца": как заменить русизмы

Часто в разговорах мы используем русизмы.

Голольод или гололід? Или, может, ожеледиця? Как правильно по-украински сказать о слое льда на земле, не используя уже привычную кальку из русского.

ТСН.ua поможет разобраться в этом.

"Голольод" и "голольодіца" — российские слова, описывающие слой льда на земной поверхности, образующийся после дождя или оттепели при понижении температуры воздуха. В украинском языке им отвечают "ожеледь" и "ожеледиця".

Заметим, что в украинском языке слово "ожеледь" означает намерзание слоя льда не только на земле, но и на ветках деревьев или проволоках. "Ожеледиця"— это скользкое состояние поверхности дорог. В качестве глагола можно использовать — приожеледило, ударила ожеледь, взялось ожеледдю или ожеледицею.

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