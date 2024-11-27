"Кофе" чи "кава": какое из слов лучше использовать

В украинских словарях есть и слова "кофе", и слово "кава". Якобы последнее является синонимом первого. Так что украинцы пользуются обоими вариантами для названия напитка, без которого не обходится утро большинства.

Впрочем, какое же из двух слов лучше употреблять, объяснил языковед Александр Авраменко.

По его словам, в академическом толковом словаре украинского языка отмечается, что "кофе" — "то же, что кава". Впрочем, объясняет специалист, это слово искусственно ввели в Союзе для ассимиляции украинского языка с русским.

"Советую его избегать. Ну, вот была такая политика. Итак, не "кофе" и тем более не "кохфе", а "кава", — говорит Авраменко.

Правильно говорить и писать "кавовий", а не "кофейний". А еще — нужно использовать слово "квник", а не "кофейник".

Напомним, как правильно говорить о чувствах – люблю или кохаю.

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