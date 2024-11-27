Национальный роуминг: как настроить услугу, когда перестал работать оператор

Обеспечить себе качественную связь, перейдя на другого оператора очень просто.
Нередко случается, что оператор перестает работать. Решением является нацроуминг.
Об этом сообщает Минцифры.
"Ежедневно почти миллион украинцев пользуются национальным роумингом, а во время обесточиваний количество подключений растет вдвое", — отметили в ведомстве.
Как подключить нацроуминг
Как объясняют специалисты, переключиться на другого оператора с помощью нацроуминга можно с помощью нескольких щелчков. Это позволит вам воспользоваться базовыми услугами мобильной связи: звонками, смс и мессенджерами. Настроить нацроуминг можно на любом смартфоне и даже на кнопочном телефоне. Как это сделать:
- Для iPhone: параметры, сотовые данные, выбор сети
- Для Android: настройка, подключение, мобильные сети, оператор сети.
- Для некоторых кнопочных телефонов: меню, настройки, выбор сети.
Кроме того, для лучшей работы нацроуминга рекомендуется отключить автозагрузку медиафайлов и фоновое использование Интернета для приложений и обновления программ.
Ранее говорилось, что Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) внес изменения в требования работы базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения. Теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов при отключении электроэнергии, вместо 4 часов как это было раньше.
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