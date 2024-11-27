Національний роумінг: як налаштувати послугу, коли припинив працювати оператор

Забезпечити собі якісний зв'язок, перейшовши на іншого оператора, дуже просто.

Нерідко трапляється, що оператор перестає працювати. Рішенням є нацроумінг.

Про це повідомляє Мінцифри.

"Щодня майже мільйон українців користуються національним роумінгом, а під час знеструмлень кількість під’єднань зростає вдвічі", - наголосили у відомстві.

Як під'єднати нацроумінг

Як пояснюють фахівці, перемикнутися на іншого оператора за допомогою нацроумінгу можна за допомогою декількох кліків. Це дозволить вам користуватися базовими послугами мобільного зв’язку: дзвінками, смс і месенджерами. Налаштувати нацроумінг можна на будь-якому смартфоні та навіть на кнопковому телефоні. Як це зробити:

Для iPhone: параметри, стільникові дані, вибір мережі

Для Android: налаштування, підключення, мобільні мережі, оператор мережі.

Для деяких кнопкових телефонів: меню, налаштування, ручний вибір мережі.

Крім того, для кращої роботи нацроумінгу рекомендують вимкнути автозавантаження медіафайлів та фонове використання інтернету для застосунків та оновлення програм.

Раніше йшлося про те, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) вніс зміни до вимог роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Відтепер мобільні оператори мають забезпечити доступність послуг мобільного зв’язку протягом 10 годин під час відключень електроенергії, замість 4 годин як це було раніше.

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