Україна навчилася скеровувати "Шахеди" до РФ та Білорусі: експерт прокоментував статтю Le Monde

Повідомляється, що під час наймасштабнішою атаки дронами по Україні 95 БпЛА нібито були відведені від своїх цілей за допомогою системи підроблення супутникових координат, яку використовують БпЛА та ракети для орієнтування у повітряному просторі.

Україна за допомогою засобів радіоелектронної боротьби може підмінювати координати у російських дронах "Шахед" і скеровує їх назад до РФ та Білорусі. Експерт каже, що це цілком можливо.

Про це повідомляє видання Le Monde, чию статтю прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

У публікації йдеться, що російська армія прагне вичерпати ресурси української ППО дешевими атаками безпілотників. Частину дронів українській армії вдалося відвернути в бік Росії та її союзника Білорусі.

Автори статті нагадали, що ще ніколи російська армія не запускала по Україні стільки безпілотників, як вранці 26 листопада. Ворог застосував 188 дронів типу "Шахед" і чотири балістичні ракети "Іскандер-М".

Силам ППО вдалося збити 76 безпілотників кінетичними засобами (винищувачі, гелікоптери, мобільні зенітні батареї, ракети "земля – повітря") та засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, 95 інших дронів нібито були відведені від своїх цілей за допомогою системи підроблення супутникових координат, яку використовують БпЛА та ракети для орієнтування у повітряному просторі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, тільки 17 російським безпілотникам зі 188 вдалося пробити українську ППО. Це показник ефективності у близько 90%. Водночас не була збита жодна з чотирьох балістичних ракет "Іскандер-М", які літають на дуже великій висоті, через що надзвичайно важко перехопити.

Коментар експерта про скеровування "Шахедів" назад до РФ та Білорусі

Коваленко вважає цілком можливим, що Україна через РЕБ підмінює координати у "Шахедах" і відправляє їх назад до Росії та Білорусі.

"Це цілком можливо. Це і є функція систем радіоелектронної боротьби. Але це може бути декілька варіантів, що саме відбувається. Наприклад, може відбуватися придушення самого каналу, по якому дрон отримує польотні завдання. Як працює "Шахед-136"? У нього є декілька варіантів отримання завдання: або покроково під час польоту він може отримувати від оператора нові координати, маршрути, вони завантажуються і він переналаштовується. Тобто це така покрокова зміна траєкторії його полоту. Є "Шахед-136", на якому встановлюються "Старлінки", камери, які дозволяють у реальному часі проводити керування польотом. Тобто оператор може в реальному часі одразу змінювати напрямок польоту", – пояснив експерт у коментарі телеграм-каналу "Труха".

"В залежності від того, що це за управління, я так розумію, відбувається процес придушення: або це перехоплення управління на себе, або це відправка відповідного польотного завдання після перерізання самого каналу з оператором. Тобто оператор повністю втрачає контроль над "Шахедом", – припустив Коваленко.

"Але є й інший варіант. І він, скоріш за все, більш вірогідний. Коли "Шахед" втрачає контроль оператора, можливо, в його завданні закладено повернення в тому чи іншому напрямку на базу. Або – навіть не на базу, а він одразу переорієнтовується на Північ, тобто північний напрямок польоту, скажімо так, умовно безпечна зона. І після того, як втрачається керування оператором, вони автоматично перемикаються саме в північний напрямок, а на північ від України – це Білорусь", – пояснив оглядач.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада до Білорусі залетіли понад 10 безпілотників "Шахед".

А в ніч проти 25 листопада, за даними моніторингових каналів, повітряний простір Білорусі перетнули 38 російських дронів.

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