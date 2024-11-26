Експерт оцінив, чи може РФ атакувати Україну одночасно 300-500 "Шахедами"

Окупанти змінюють тактику дронових атак.
Росія може запустити по Україні одночасно 300-500 безпілотників "Шахед", але – лише за умови, що в неї достатньо пускових установок і людей, які програмуватимуть дрони.
Про це військовий експерт Михайло Жирохов сказав у коментарі "РБК-Україна".
"Абсолютно можуть (запустити 300-500 дронів – ред.), але все це впирається тільки в кількість пускових установок. Тому що ці "Шахеди" запускаються не з аеродромів, вони запускаються зі спеціальної пускової установки. І кількості людей, які будуть задіяні, щоб програмувати ці "Шахеди", і все", – розповів експерт.
Жирохов повідомив, що зараз російські війська змінюють тактику і намагаються запускати безпілотники по Україні не лише переважно вночі, як було раніше, але і вдень, і ввечері.
"Щоб система ППО постійно знаходилась в напруженні й, звісно ж, збивала менше таких безпілотників", – пояснив експерт.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували Україну у ніч проти 26 листопада рекордною кількістю ударних дронів – 188. У кожному безпілотнику містяться 85 іноземних компонентів.
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