Експерт оцінив, чи може РФ атакувати Україну одночасно 300-500 "Шахедами"

Росія може запустити по Україні одночасно 300-500 безпілотників "Шахед", але – лише за умови, що в неї достатньо пускових установок і людей, які програмуватимуть дрони.

Про це військовий експерт Михайло Жирохов сказав у коментарі "РБК-Україна".

"Абсолютно можуть (запустити 300-500 дронів – ред.), але все це впирається тільки в кількість пускових установок. Тому що ці "Шахеди" запускаються не з аеродромів, вони запускаються зі спеціальної пускової установки. І кількості людей, які будуть задіяні, щоб програмувати ці "Шахеди", і все", – розповів експерт.

Жирохов повідомив, що зараз російські війська змінюють тактику і намагаються запускати безпілотники по Україні не лише переважно вночі, як було раніше, але і вдень, і ввечері.

"Щоб система ППО постійно знаходилась в напруженні й, звісно ж, збивала менше таких безпілотників", – пояснив експерт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували Україну у ніч проти 26 листопада рекордною кількістю ударних дронів – 188. У кожному безпілотнику містяться 85 іноземних компонентів.

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