Ракетний удар по Сумах: зруйновано приміщення СТО, горіли автівки

Унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі Сум загиблих та травмованих немає.

Сьогодні, 26 листопада, у Сумах прогриміли вибухи – загорілась багатоповерхівка.

Що відбувається у місті та що відомо про постраждалих – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Вибухи в Сумах

Під час повітряної тривоги в Сумах прогриміли вибухи й повалив дим. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про пуски КАБів. Крім того, було попередження про загрозу балістики. Телеграм-канали повідомляли про два вибухи в місті та "приліт". За їхніми даними, після вибухів здійнявся стовп диму та сталася пожежа в одному з будинків.

На місці влучання у Сумах триває ліквідація наслідків ворожого удару: пошкоджено приблизно 15 автівок, повідомляють місцеві Телеграм-канали. Офіційних заяв на момент запису випуску не було.

Ймовірно, удар прийшовся по місцевому СТО.

Станом на 13:45 ані міський очільник, ані обласна військова адміністрація не коментували дані про вибухи чи ймовірні наслідки. Лише напередодні, 25 листопада, очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомляв, що в небі над Сумщиною підрозділами ППО області збили 17 ворожих "Шахедів". А вранці, 26 листопада, у Сумській військовій адміністрації відзвітували, що зенітники у небі над Сумщиною збили 16 ворожих дронів.

Що відбувається в області

Крім того, там відзвітували про ситуацію у прикордонних громадах. Вночі і зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Бездрицька, Верхньосироватська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська Шосткинська громади.

У Хотінській громаді росіяни здійснили обстріл з танків, там нарахували 5 вибухів та ще 5 обстрілів зі ствольної артилерії. Крім того, на громаду запустили КАБ.

У Бездрицькій громаді окупанти завдали ракетного удару, там пошкоджено 2 приватних житлових будинки та нежитлове приміщення.

У Шосткинській громаді зафіксовали удар БпЛА типу "Герань-2", загалом прогриміло 6 вибухів.

Краснопільську громаду обстрілювали з артилерії.

По Білопільській громаді з літака було здійснено пуск авіаційних бомб типу КАБ. Керовану авіаційну бомбу також запустили по Юнаківській громаді та Миропільській.

По Верхньосироватській громаді було здійснено ракетний удар.

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