Ракетный удар по Сумам: разрушено помещение СТО, горели автомобили

В результате российского удара по гражданской инфраструктуре Сум погибших и травмированных нет.

Сегодня, 26 ноября, в Сумах прогремели взрывы – загорелась многоэтажка.

Что происходит в городе и что известно о пострадавших – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

Взрывы в Сумах

Во время воздушной тревоги в Сумах прогремели взрывы и валил дым. Перед этим в Воздушных силах сообщали о пусках КАБов. Кроме того, было предупреждение об угрозе баллистики. Телеграм-каналы сообщали о двух взрывах в городе и "прилете". По их данным, после взрывов поднялся столб дыма и произошел пожар в одном из домов.

На месте попадания в Сумах продолжается ликвидация последствий вражеского удара: повреждено около 15 автомобилей, сообщают местные Телеграм-каналы. Официальных заявлений на момент записи выпуска не было.

Скорее всего, удар пришелся по местному СТО.

По состоянию на 13:45 ни городской глава, ни областная военная администрация не комментировали данные о взрывах или возможных последствиях. Только накануне, 25 ноября, глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщал, что в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбили 17 вражеских "Шахедов". А утром, 26 ноября, в Сумской военной администрации отчитались, что зенитчики в небе над Сумщиной сбили 16 вражеских дронов.

Что происходит в области

Кроме того, там отчитались о ситуации в приграничных громадах. Ночью и утром россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 35 взрывов. Обстрелы потерпели Бездрицкая, Верхнесыворотская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская Шосткинская громады.

В Хотинской громаде россияне совершили обстрел из танков, там насчитали 5 взрывов и еще 5 обстрелов из ствольной артиллерии. Кроме того, на громаду запустили КАБ.

В Бездрицкой громаде оккупанты нанесли ракетный удар, там повреждены 2 частных жилых дома и нежилое помещение.

В Шосткинской громаде зафиксировали удар БпЛА типа "Герань-2", всего прогремело 6 взрывов.

Краснопольскую громаду обстреливали из артиллерии.

По Белопольской громаде с самолета был осуществлен пуск авиационных бомб типа КАБ. Управляемую авиационную бомбу также запустили по Юнаковской громаде и Миропольской.

По Верхнесыворотской громаде был осуществлен ракетный удар.

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