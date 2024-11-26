Предоставит ли США ракеты Tomahawk Украине: эксперт выразил сомнения

Проблема не в самих ракетах Tomahawk, а в малом количестве наземных носителей.

Ракеты Tomahawk существуют в вариантах морского, авиационного и наземного базирования. Однако наземных версий этих ракет в США немного, поэтому их передача Украине маловероятна.

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии РБК-Украина.

Жирохов считает, что в условиях потенциальных конфликтов с такими странами как Китай или Иран, особенно при президентстве Дональда Трампа, Вашингтон вряд ли поделится этим видом стратегического вооружения.

"США сейчас не до нас. Это раз. Во-вторых, нужно будет решать носители этих Tomahawk. Потому что "Томагавки" они есть и морского, и авиационного базирования и наземного базирования, но наземного базирования в самих США не так много, чтобы передавать куда-то", – объяснил эксперт.

Напомним, что 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде стратегический план победы в войне с Россией. Документ состоит из пяти основных пунктов и трех засекреченных приложений, детали которых не разглашаются. Однако журналисты сообщают, что в одной из закрытых частей плана говорится о запросе Украины на поставку крылатых ракет Tomahawk.