Спикер Путина высказался о желании Украины получить ракеты Tomahawk

В Кремле считают, что украинские власти обеспокоены продвижением войск государства-агрессора на востоке Украины.

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал желание Украины получить американские ракеты Tomahawk с дальностью 2 500 км попыткой втянуть Запад в "конфликт".

Такой комментарий представитель Кремля сделал в четверг, 31 октября, на ежедневной пресс-конференции.

"Все эти "трюки", независимо от их секретности, ведут к тому, чтобы Киев "по уши" втянул Запад в конфликт и легитимизировал его. Так мы это видим”, – сказал Песков.

При этом представитель президента РФ назвал такую просьбу украинской власти свидетельством беспокойства из-за ситуации на фронте, где происходит продвижение российских войск на востоке Украины.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Белым домом. "Итак, между партнерами нет ничего конфиденциального", – возмутился президент.

Зеленский раскритиковал США за утечку информации!

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