16-річних дітей-двійнят Джолі та Пітта заскочили під час спільної прогулянки

У Мережі іноземні папараці показали, який вигляд мають біологічні діти акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта зараз.

Так, днями резонансною стала поява Джолі з сином Ноксом. Тож медійники продовжили пильно стежити за дітьми. Цього разу папараці заскочили Нокса та його сестру-близнючку Вів'єн у Лос-Анджелесі. Сімейство у цей момент прямувало на шопінг.

Для виходу за покупками Нокс, який не дуже полюбляє популярність, обрав зелену футболку, шорти та високі кеди. Тим часом Вів'єн у кадрі папараці з Daily Mail опинилася у джинсах і світшоті. Під час прогулянки діти мали розслаблений вигляд та спілкувалися про щось між собою.

До слова, Нокс з поголеною головою все більше нагадав свого батька Пітта, а Вів'єн – зіркову маму Джолі. Тож не дарма юзери дуже часто порівнюють близнят з відомими батьками й називають їхньою точною копією.

Загалом, Анджеліна Джолі та Бред Пітт, які вже як декілька років вважаються розлученими, виховують шістьох дітей. Троє з них – біологічні та ще троє – усиновлені. Протягом останніх років пара досі ділить спільне майно, а їхні діти все частіше роблять гучні заяви про відмову від прізвища батька. Тим часом в особистому житті Анджеліни вимальовуються зміни. Зокрема, нещодавно її запідозрили у романі з відомим британським репером.

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