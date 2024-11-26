Эксперт оценил, может ли РФ атаковать Украину одновременно 300-500 "Шахедами"

Россия может запустить по Украине одновременно 300-500 беспилотников "Шахед", но только при условии, что у нее достаточно пусковых установок и людей, которые будут программировать дроны.

Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в комментарии "РБК-Украина".

"Абсолютно могут (запустить 300-500 дронов – ред.), но все это упирается только в количество пусковых установок. Потому что эти "Шахеды" запускаются не с аэродромов, они запускаются из специальной пусковой установки. И количества людей, которые будут задействованы, чтобы программировать эти "Шахеды", и все", – рассказал эксперт.

Жирохов сообщил, что сейчас российские войска меняют тактику и пытаются запускать беспилотники по Украине не только преимущественно ночью, как было раньше, но и днем, и вечером.

"Чтобы система ПВО постоянно находилась в напряжении и, конечно, сбивала меньше таких беспилотников", – объяснил эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне атаковали Украину в ночь на 26 ноября рекордным количеством ударных дронов — 188. В каждом беспилотнике содержатся 85 иностранных компонентов.

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