Украина научилась направлять "Шахеды" в РФ и Беларусь: эксперт прокомментировал статью Le Monde

Сообщается, что во время самой масштабной атаки дронами по Украине 95 БпЛА якобы были отведены от своих целей с помощью системы подделки спутниковых координат, которую используют БпЛА и ракеты для ориентировки в воздушном пространстве.

Украина с помощью средств радиоэлектронной борьбы может подменять координаты в российских дронах "Шахед" и направляет их обратно в РФ и Беларусь. Эксперт говорит, что это вполне возможно.

Об этом сообщает издание Le Monde, чью статью прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В публикации говорится, что российская армия стремится исчерпать ресурсы украинской ПВО дешевыми атаками беспилотников. Часть дронов украинской армии удалось отвлечь в сторону России и ее союзника Беларуси.

Авторы статьи напомнили, что еще никогда российская армия не запускала по Украине столько беспилотников, как утром 26 ноября. Враг применил 188 дронов типа "Шахед" и четыре баллистических ракеты "Искандер-М".

Силам ПВО удалось сбить 76 беспилотников кинетическими средствами (истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи, ракеты "земля – воздух") и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, 95 других дронов якобы были отведены от своих целей с помощью системы подделки спутниковых координат, которую используют БпЛА и ракеты для ориентировки в воздушном пространстве.

По данным Воздушных сил ВСУ, только 17 российским беспилотникам из 188 удалось пробить украинскую ПВО. Это показатель эффективности около 90%. В то же время не была сбита ни одна из четырех баллистических ракет "Искандер-М", летающих на очень большой высоте, из-за чего их тяжело перехватить.

Комментарий эксперта о направлении "Шахедов" обратно в РФ и Беларусь

Коваленко считает вполне возможным, что Украина через РЭБ подменяет координаты в "Шахедах" и отправляет их обратно в Россию и Беларусь.

"Это вполне возможно. Это и есть функция систем радиоэлектронной борьбы. Но это может быть несколько вариантов, что происходит. Например, может происходить подавление самого канала, по которому дрон получает полетные задачи. Как работает "Шахед-136"? У него есть несколько вариантов получения задания: или пошагово во время полета он может получать от оператора новые координаты, маршруты, они загружаются и он перенастраивается. То есть это такое пошаговое изменение траектории его полета. Есть "Шахед-136", на котором устанавливаются "Старлинки", камеры, позволяющие в реальном времени производить управление полетом. То есть оператор может в реальном времени сразу менять направление полета", – объяснил эксперт в комментарии телеграм-каналу "Труха".

"В зависимости от того, что это за управление, я так понимаю, происходит процесс подавления: либо это перехват управления на себя, либо это отправка соответствующей полетной задачи после перерезания самого канала с оператором. То есть оператор полностью теряет контроль над "Шахедом", – предположил Коваленко.

"Но есть и другой вариант. И он, скорее всего, более вероятен. Когда "Шахед" теряет контроль оператора, возможно, в его задаче заложен возврат в том или ином направлении на базу. Или – даже не на базу, а он сразу переориентируется на Север, то есть северное направление полета, скажем так, условно безопасная зона. И после того, как теряется управление оператором, они автоматически переключаются именно на северное направление, а к северу от Украины – это Беларусь", – объяснил обозреватель.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Беларусь залетели более 10 беспилотников "Шахед".

А в ночь на 25 ноября, по данным мониторинговых каналов, воздушное пространство Беларуси пересекли 38 российских дронов.

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