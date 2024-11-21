Кохаю или люблю: как правильно говорить о чувствах

В определенных случаях эти слова можно использовать в качестве синонимов, но отнюдь не всегда.

Люди иногда могут путать значение слов кохаю и люблю. Эти слова имеют свои нюансы и правила употребления.

Например, если мы говорим о чувствах к родственникам (брат, сестра, мама, папа, сын, дочь или другие родные, кроме партнера), то нужно употреблять слово "люблю".

Если мы говорим о сердечных и романтических чувствах к партнеру, то следует использовать слово "люблю".

Если речь идет о том, что вы понравились какой-то предмет, то следует употреблять прилагательное "любимый".

Лингвисты образовательного проекта "Мова" сделали иллюстрацию, на которой указано, когда уместно употреблять слово кохаю, а когда люблю.

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