Кохаю чи люблю: як правильно казати про почуття

У певних випадках ці слова можна використовувати як синоніми, але аж ніяк не завжди.

Люди часом можуть плутати значення слів люблю та кохаю. Ці слова мають свої нюанси й правила вживання.

Наприклад, якщо ми говоримо про почуття до родичів (брат, сестра, мама, тато, син, донька чи інші рідні, крім партнера), то треба вживати слово "люблю".

Якщо ми говоримо про сердечні та романтичні почуття до партнера, то варто використовувати слово "кохаю".

Якщо йдеться про те, що ви вподобали якийсь предмет, то слід вживати прикметник "улюблений".

Лінгвісти освітнього проєкту "Мова" зробили ілюстрацію, на якій вказано, коли доречно вживати слово кохаю, а коли люблю.

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