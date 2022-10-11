Как утеплить дом на 30-40%: действенные и доступные способы

Есть методы, которые помогают утеплить комнату изнутри и сохранить до 40% тепла. Как это сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Как утеплить дом, чтобы сберечь 30-40% тепла? Используйте проверенные способы для утепления дверей, полов и окон, которые помогут повысить температуру в комнате на 5-10 градусов минимум.

Прежде всего, попытайтесь обнаружить, откуда идет сквозняк и что может задерживать тепло в помещении. Наиболее частой проблемой домов является то, что греется наружная стена, а не воздух внутри комнаты.

Чтобы ее избежать , попробуйте обустроить между обогревателем (батареей) и стеной экран, который будет отражать тепло. Можно использовать металлизированный картон, пенофол или обычную кухонную фольгу. Все эти материалы будут эффективны. Когда вы установите слой такого экрана, то теплый воздух будет нацелен не на внешнюю стену, а на помещение.

Также попробуйте обустроить в комнате все так, чтобы тепло не имело помех. Например, если у окна стоит мебель, ее лучше переместить на холодный период года. Не забудьте заменить длинные шторы короткими. Тогда тепло на 100% будет отдаваться в воздух, а не будет нагревать предметы интерьера.

Не забудьте, что необходимо утеплить двери и окна. Очень часто сквозняк идет именно потому, что они не плотно прилегают. Наиболее эффективными в этом случае являются рамки-планки из пенопласта, приклеиваемые по периметру. А вот если дыры уж очень большие, придется использовать монтажную пену.

Еще один важный момент – утеплить пол. Даже если вам не нравятся ковры, на зимний период лучше застелить их. Это поможет сберечь тепло.