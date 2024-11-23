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Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Российские военные стремятся двигаться вперед. / Фото: Associated Press

Россияне пытаются продвигаться вперед

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает Deep State.

Аналитику мониторингового канала сообщают, что враг продвинулся у Великой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

Напомним, 3-я штурмовая показала эффектную ликвидацию вражеской пушки.

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