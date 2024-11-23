Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Россияне пытаются продвигаться вперед
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает Deep State.
Аналитику мониторингового канала сообщают, что враг продвинулся у Великой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.
Напомним, 3-я штурмовая показала эффектную ликвидацию вражеской пушки.
Читайте также:
- СЗЧ или дезертирство: в ВР поддержали важный законопроект
- Проблема СЗЧ в армии: советующие в Третьей штурмовой
- Снижение мобилизационного возраста в Украине: Зеленский сделал заявление