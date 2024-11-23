Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Росіяни намагаються просуватися вперед
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформує Deep State.
Аналітику моніторингового каналу повідомляють, що ворог просунувся біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку.
Нагадаємо, 3-тя штурмова показала ефектну ліквідацію ворожої гармати.
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