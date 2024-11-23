Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Російські військові прагнуть рухатися вперед. / Фото: Associated Press

Росіяни намагаються просуватися вперед

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує Deep State. 

Аналітику моніторингового каналу повідомляють, що ворог просунувся біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку.

Нагадаємо, 3-тя штурмова показала ефектну ліквідацію ворожої гармати.

Читайте також: 

Бійці ЗСУ навчили окупанта гарних манер на фронті

Бійці ЗСУ навчили окупанта гарних манер на фронті

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація