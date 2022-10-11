Як утеплити будинок на 30-40%: дієві та доступні способи

Існують способи, які допомагають утеплити кімнату зсередини і зберегти до 40% тепла. Як це зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як утеплити будинок, щоб зберегти 30-40% тепла? Використовуйте перевірені способи для утеплення дверей, підлоги та вікон, які допоможуть підвищити температуру в кімнаті на 5-10 градусів мінімум.

Насамперед, спробуйте виявити, звідки йде протяг і що може затримувати тепло в приміщенні. Найчастішою проблемою будинків є те, що гріється зовнішня стіна, а не повітря всередині кімнати.

Щоб її уникнути спробуйте облаштувати між обігрівачем (батареєю) та стіною екран, який буде відбивати тепло. Можна використовувати металізований картон, пінофол чи навіть звичайну кухонну фольгу. Всі ці матеріали будуть ефективними. Коли ви встановите шар такого екрану, то тепле повітря буде націлене не на зовнішню стіну, а на саме приміщення.

Також спробуйте облаштувати в кімнаті все так, щоб тепло не мало перешкод. Наприклад, якщо біля вікна стоять меблі, їх краще перемістити на холодний період року. Не забудьте замінити довгі штори короткими. Тоді тепло на 100% буде віддаватися в повітря, а не нагріватиме предмети інтер'єру.

Не забудьте, що потрібно утеплити двері та вікна. Дуже часто протяг йде саме через те, що вони не щільно прилягають. Найбільш ефективними в цьому випадку є рамки-планки з пінопласту, які приклеюють по периметру. А ось якщо дірки вже дуже великі, доведеться використовувати монтажну піну.

Ще один важливий момент - утеплити підлогу. Навіть якщо вам не подобаються килими, на зимовий період краще застелити їх. Це допоможе зберегти тепло.