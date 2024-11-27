"Кофе" чи "кава": яке зі слів краще використовувати

В українських словниках є і слова "кава", і слово "кофе". Нібито останнє є синонімом першого. Тож українці користуються обома варіантами для назви напою, без якого не обходиться ранок більшості.

Втім, яке ж з цих двох слів краще вживати, пояснив мовознавець Олександр Авраменко.

За його словами, в академічному тлумачному Словнику української мови зазначається, що "кофе" - "те саме, що кава". Втім, пояснює фахівець, це слово штучно ввели в Союзі задля асиміляції української мови з російською.

"Раджу його уникати. Ну, от була така політика. Отже, не "кофе" і тим паче не "кохфе", а "кава", - каже Авраменко.

Правильно говорити й писати "кавовий", а не "кофейний". А ще - потрібно послуговуватися словом "кавник", а не "кофейник".

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