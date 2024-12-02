"Сережки" чи "кульчики": как сказать правильно на украинском

Языковед говорит, что не следует пользоваться диалектными словами.

"Сережки" чи "кульчики"? Как правильно? Ведь среди украинцев можно услышать и то, и другое слово. Примечательно, что "кульчики" чаще употребляют более старшие женщины.

То какое слово лучше и правильнее употреблять, разобрался ТСН.ua.

Языковед Александр Авраменко объясняет, что "кульчики" — диалектизм, которым называют серьги. Это слово распространено в разных регионах Украины. Еще существует мнение, что это слово пошло из польского языка.

Авраменко отмечает, что диалектные слова не следует использовать в научном и деловом стилях языка.

"Вот часто слышу, что региональные слова портят литературный язык, это языковой мусор. Нет, друзья, языковой мусор – это суржик", — подчеркнул эксперт.

В деловом и научном употреблении следует употреблять слово "сережки" для определения украшений.

Напомним, ранее языковед Александр Авраменко рассказал, какое из слов лучше использовать — "кава" или "кофе".

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