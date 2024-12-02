"Сережки" чи "кульчики": як сказати правильно українською

Мовознавець каже, що не варто користуватися діалектними словами.

"Сережки" чи "кульчики"? Як правильно? Адже серед українців можна почути і те, і те слово. Примітно, що "кульчики" частіше вживають більш старші жінки.

Тож яке слово краще і правильніше вживати, розібрався ТСН.ua.

Мовознавець Олександр Авраменко пояснює, що "кульчики" – діалектизм, яким називають сережки. Це слово поширене в різних регіонах України. Ще побутує думка, що воно пішло з польської мови.

Авраменко наголошує, що діалектні слова не слід використовувати в науковому й діловому стилях мови.

"От часто чую, що регіональні слова псують літературну мову, це мовне сміття. Ні, друзі, мовне сміття – це суржик", – підкреслив експерт.

Натомість у діловому та науковому вжитку варто вживати слово "сережки" для позначення прикрас.

Нагадаємо, раніше мовознавець Олександр Авраменко розповів, яке зі слів краще використовувати – "кава" чи "кофе".

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