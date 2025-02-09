Путин не остановится, его цель – возрождение СССР – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная цель Владимира Путина – восстановление Советского Союза и распространение влияния Российской империи.

В интервью он подчеркнул, что если агрессора не остановить сейчас, его следующей целью станет Европа.

"Он (Путин – ред.) живет в другом измерении. Интересуют ли его наши территории? Нет. Его интересует полное разрушение нас, он хочет нас убить. Именно поэтому его нужно остановить. Это говорит о том, почему он пойдет дальше – на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу. Даже Венгрия, балансирующая между Украиной и Россией, они не знают до конца, куда пойдет дальше Путин. Для него это важно. Это его цель – вернуть Советский Союз и влияние Российской империи. Он не остановится", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский ответил, закончится ли война в 2025 году. По его словам, для завершения войны есть все возможности, поэтому сделать это вполне реально.