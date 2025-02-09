Президент України Володимир Зеленський заявив, що головна мета Володимира Путіна – відновлення Радянського Союзу та поширення впливу Російської імперії.

В інтерв’ю він наголосив, що якщо агресора не зупинити зараз, його наступною ціллю стане Європа.

"Він (Путін – ред.) живе в іншому вимірі. Чи його цікавлять наші території? Ні. Його цікавить повна руйнація нас, він хоче нас вбити. Саме тому його треба зупинити. Це говорить про те, чому він піде далі – на Литву, Латвію, Естонію, Польщу. Навіть Угорщина, яка балансує між Україною та Росією, вони не знають до кінця, куди піде далі Путін. Для нього це важливо. Це його ціль – повернути Радянський Союз та вплив Російської імперії. Він не зупиниться", – підкреслив Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський відповів, чи закінчиться війна 2025 року. За його словами, для завершення війни є всі можливості, тому зробити це цілком реально.