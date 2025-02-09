Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році

На думку Зеленського, є всі можливості закінчити війну в Україні вже в цьому році.

Для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News, яке опублікував Офіс президента.

"Безумовно, ми цього дуже хочемо. І кожного року ми хочемо, щоб у західних партнерів вистачило сил змусити Путіна закінчити війну", – сказав глава держави.

Зеленський у цьому плані виокремив бажання Трампа швидко закінчити цю війну.

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"Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче", – сказав президент.

Глава держави наголосив на важливості посилення санкцій. За його словами, РФ постійно встигала адаптуватися до тих чи інших санкцій.

"Зробити тотальними санкції. Щоб вони заробляли менше. Тоді у них (росіян – Ред.) може статися колапс. Всі це розуміють, але не всі це роблять", – зазначив Зеленський.

Другим важливим фактором для завершення війни він назвав гарантії безпеки, щоб "завтра не було знову окупації нашої території". Крім того він виокремив підтримку армії і зруйнованої війною економіки України.

"Ми сьогодні не говоримо про справедливість для України. Ми говоримо про закінчення гарячої фази війни", – підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи можна наразі припинити вогонь.

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